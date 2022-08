IFS realiza curso de interpretação de texto para o Enem

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) realiza o curso de Interpretação de Texto para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem participar os estudantes do Ensino Médio qualquer escola pública de Sergipe, sendo necessária a inscrição por meio do sistema Sispubli entre os dias 29 de agosto a 08 de setembro (até às 12h).

Voltada para os estudantes que que irão realizar essa prova que garante o ingresso do cidadão ao ensino superior, a capacitação será realizada no formato on-line, no turno da tarde, das 15h às 17h, durante às quintas-feiras, com carga horária de 16 horas e oferece certificado para quem participar de, no mínimo, 75% da carga horária. As aulas serão transmitidas pelo Google Meet e ministradas pela professora Josielma da Silva.

Os interessados em se inscrever neste curso precisam acessar o sistema Sispubli e realizar o cadastro. Para fazer o curso deve ser estudante do Ensino Médio qualquer escola pública de Sergipe e, além disso, tem que preencher esse pré-requisito estabelecido para efetuar a inscrição. A partir do dia 08/09 às aulas se iniciam e com conclusão no dia 27/10.

Saiba mais sobre a capacitação:

Curso de Interpretação de Texto para o Enem | Duração: 08/09 a 27/10 | Horário: às quintas-feiras, das 15h às 17h | Carga horária: 16 horas | Pré-requisito: ser estudante do Ensino Médio de qualquer escola pública de Sergipe | Modalidade: On-line | Local das aulas: Google Meet.

Fonte: IFS