IFS realiza de 19 a 23 de julho etapa estadual do E-JIF 2022

Estudantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) poderão participar no período de 19 a 23 de julho da etapa estadual do campeonato E-JIF 2022 (Jogos Eletrônicos dos Institutos Federais), cujas modalidades serão: League of Legends (LOL), Free Fire e Xadrez Arena. A disputa é destinada a todos os alunos da instituição e para participar é necessário que o interessado procure a direção-geral do seu campus.

A iniciativa surgiu com o intuito de manter, durante a pandemia, atividades de desporto realizadas por meio dos Jogos dos Institutos Federais (JIF), em suas modalidades tradicionais. Mesmo com a redução do problema sanitário e, devido ao sucesso do evento, a Comissão Nacional Organizadora dos Jogos da Rede Federal (Cojif) decidiu manter o campeonato visando um aumento da adesão a esportes em diversas modalidades.

Segundo Ricardo Ariel, professor e um dos responsáveis pela organização do evento no âmbito do IFS, o E-JIF traz um fomento ao esporte digital e permite a inclusão de mais discentes nas práticas esportivas, mesmo que on-line. “São modalidades que vêm ascendendo e, com a crise sanitária, tornaram-se mais visíveis. Além disso, maximiza o processo de inclusão de alunos que praticam a modalidade e que não conseguem praticar esportes tradicionais pelos mais diversos motivos”, explica Ricardo.

Inscrições

Para se inscrever, o estudante deve procurar a direção-geral do seu campus a fim de obter mais informações acerca da etapa local, já que cada unidade de ensino tem sua característica e autonomia para direcionar sua etapa de acordo com a melhor logística para a realização. Caberá ainda à direção-geral a inscrição dos alunos selecionados para a fase estadual.

Todos os discentes do Instituto podem participar da disputa. No entanto, no caso dos alunos dos cursos técnicos integrados, que sejam menores de idade, haverá a necessidade de autorização dos responsáveis legais.

Em breve, o regulamento da etapa estadual do E-JIF estará disponível em um hotsite feito especialmente para a competição e que será divulgado no site do Instituto e nas redes sociais da instituição.

Etapa nacional

As seleções estaduais definirão os participantes da etapa nacional, que acontece no mês de setembro, por meio de plataformas digitais escolhidas pela Cojif. Caso haja despesas necessárias e atreladas à competição, os institutos arcarão com custos (dentro de suas possibilidades).

A iniciativa é coordenada pela Cojif, sendo vinculada ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). No âmbito do IFS, fazem parte da comissão: o professor de Educação Física do Campus Lagarto, Fábio Nunes (presidente); e os docentes: Ricardo Ariel e José Augusto Andrade (ambos como apoio técnico).

Saiba mais sobre cada modalidade

League of Legends – O League of Legends (LoL) é um jogo eletrônico on-line gratuito, do gênero área de batalha multijogador (MOBA). Cada equipe é composta por cinco jogadores, que lutam contra o time adversário. O objetivo de cada equipe é destruir o Nexus da equipe adversária, uma construção localizada na base e protegida por outras estruturas.

Free Fire – Jogo eletrônico de ação-aventura do gênero battle royale, um combate envolvendo três ou mais lutadores até que somente um/equipe se mantenha(m) em pé. Os jogadores caem de paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos a fim de derrotar os outros jogadores. Eles pegam armas e suprimentos para aumentar o tempo de vida na batalha. Cada equipe deve ser composta por quatro estudantes-atletas titulares e um reserva, sendo todos os integrantes do campus. Não há distinção de gênero para composição das equipes.

Xadrez – o tradicional xadrez utilizará a plataforma Lichess. Os jogadores podem registrar uma conta no site para jogar jogos classificados. Todos seus serviços estão disponíveis gratuitamente, pois o site é financiado por meio de doações.

Fonte: IFS