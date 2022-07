IFS Tobias Barreto abre inscrição para curso de Assistente em RH

o Instituto Federal de Sergipe (IFS) abre inscrições para o Processo Seletivo 2022.2 destinado ao preenchimento de 30 vagas no curso noturno de Formação Inicial e Continuada (FIC) em “Assistente de Recursos Humanos” para o Campus Tobias Barreto. As inscrições são gratuitas, ocorrendo de 22 de julho a 15 de agosto, e devem ser feitas de forma on-line, por meio do preenchimento do formulário de inscrição.

Para se inscrever, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental e ter a idade mínima de 16 anos. A seleção será feita em 17 de agosto por meio de sorteio eletrônico público, cuja transmissão será realizada ao vivo, na página oficial do IFS no YouTube. Além disso, o resultado do sorteio ficará disponível na página de seleções do Instituto: ifs.edu.br/seletivo .

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Internet, a partir do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O candidato deve ler todo o conteúdo disponibilizado no edital. Ao se inscrever, o comprovante de inscrição deverá ser impresso, já que o número de inscrição é a única comprovação de identificação do candidato (login e senha), sendo a única forma de acesso a todas as etapas da seleção.

O IFS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos técnicos do candidato, que impossibilitem a confirmação da inscrição.

Sorteio eletrônico

A forma de ingresso nesta seleção se dará por meio de sorteio eletrônico, o qual será realizado na página do IFS no YouTube em 17 de agosto. O sorteio público será realizado com a participação de no mínimo três servidores da instituição, que serão designados pela chefia do Departamento de Gestão de Ingresso – DGI (setor responsável pelo Processo Seletivo).

Cada candidato terá um número atribuído pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) ao finalizar o cadastro. A lista final dos inscritos será publicada em 16 de agosto, pelo link: ifs.edu.br/seletivo . Além disso, será utilizada uma seed (semente) para sortear os números concedidos aos candidatos inscritos.

Atenção!

Todas as etapas do edital serão publicadas no portal de ingresso, ficando sob a responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as fases. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com o DGI, por meio do telefone: (79) 3711-1888 ou através do e-mail [email protected]

Principais datas

As inscrições para esta seleção têm início nesta sexta, 22, e seguem até 15 de agosto. Em 16 de agosto será divulgada a lista com os candidatos inscritos no certame e haverá também a publicação da semente (seed) e do link do sorteio público.

Já no dia 17 de agosto ocorrerá o sorteio eletrônico no canal oficial do IFS no YouTube. No período de 22 a 25 de agosto, será realizada a matrícula dos candidatos aprovados, ocorrendo de forma presencial no campus Tobias Barreto.