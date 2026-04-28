Igreja de mais de 400 anos que Justiça determinou desmontagem é tombada pelo estado de Sergipe

Após a Justiça determinar a desmontagem da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que tem mais de 400 anos e é situada na Praia do Saco, em Estância, a Secretaria Especial da Cultura (Secult) confirmou, nesta segunda-feira (27), que o local foi tombado pelo estado como bem imaterial de Sergipe.
A decisão foi tomada pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), da Secult, responsável por deliberar temas estratégicos da política cultural, após uma solicitação da Academia Sergipana de Letras, com anuência formal da Diocese de Estância, o que confere ao procedimento caráter voluntário, conforme a legislação vigente.
No processo, a igreja foi considerada bem imaterial por sua memória coletiva local e expressão da religiosidade popular, que ultrapassa sua materialidade, sendo compreendido como um verdadeiro lugar de memória.
A Secult informou ainda que a inscrição no Livro de Tombo já foi feita e, entre as recomendações, destacam-se a elaboração de um plano de preservação, com ações de manutenção, educação patrimonial e envolvimento da comunidade local.
A Justiça ainda não informou se o tombamento do local vai impactar na decisão que determinou a desmontagem da igreja.
Entenda o caso
Para manter a preservação do valor cultural e religioso, a JFSE explica que a retirada deve ser realizada com planejamento e a construção deve ser feita na Praia do Saco, mantendo na medida do possível, as características arquitetônicas originais.
A igreja foi construída pelos jesuítas há mais de 400 anos e é patrimônio histórico, cultural e religioso do município de Estância, pela Lei nº 1.937.
Fonte: G1 Sergipe