IML recolhe corpos em Lagarto, Boquim e Riachão do Dantas

No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu corpos nos municípios de Lagarto, Boquim e Riachão do Dantas.

Em Lagarto, o IML recolheu o corpo de Josefa Maria de Jesus, de 90 anos, que morreu vítima de queda da própria altura.

Já em Boquim e Riachão do Dantas, o IML recolheu corpos de vítimas de acidente de trânsito, nas unidades mistas de saúde destas localidades. No primeiro município, a vítima foi José Luciano da Costa Santos, de 51 anos; já no segundo, foi recolhido o corpo de Maciel dos Santos, de 19 anos.