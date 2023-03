Incêndio atinge vila e três residências são tomadas pelas chamas em Carmópolis

Um incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira, 06, em uma vila no bairro Manoel Joventino, no município de Carmópolis.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/SE), três residências que fazem parte da vila foram atingidas e tomadas pelo fogo. Os agentes conseguiram controlar as chamas e não foram registradas vítimas, apenas danos materiais.

Segundo populares, o incêndio foi causado por uma antena de televisão que atingiu a fiação elétrica de uma das casas, causando um curto-circuito.

Fonte: FanF1