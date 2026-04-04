Incêndio destrói residência em Lagarto e família pede ajuda

Um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (3), no povoado Poeirão, na região da Colônia Treze, em Lagarto, destruiu completamente uma residência.

De acordo com informações, o imóvel teria sido invadido pelo próprio irmão da moradora, que chegou ao local armado com um machado. Ele teria arrombado a porta e feito ameaças de morte contra a irmã.

Em meio ao desespero, a vítima conseguiu fugir pelos fundos da casa. Ainda segundo o relato, o suspeito tentou persegui-la, mas retornou ao imóvel.

Na sequência, ele teria retirado gasolina de uma motocicleta e ateado fogo em um dos cômodos, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente e consumissem toda a residência.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio, evitando que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

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Nome: João Vitor da Silva Santos.

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