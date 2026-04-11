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Incêndio em barracão de fogos em Estância deixa uma pessoa ferida

Screenshot 2026-04-11 at 14-08-29 Incêndio em barracão de fogos em Estância deixa uma pessoa ferida G1

Um incêndio em um barracão de fabricação e armazenamento de fogos de artifício deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (10), no município de Estância, no Sul de Sergipe. A vítima, que não teve a identidade divulgada, sofreu queimaduras e foi levada ao hospital por moradores da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro ocorreu antes da chegada das equipes ao local. Não há informações detalhadas sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde atual do paciente.

Os militares realizaram o combate às chamas, que apresentavam risco de atingir a rede elétrica e residências próximas. Após conter o fogo, a equipe realizou o trabalho de rescaldo para evitar uma nova propagação das chamas no depósito.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve entrar em contato pelo número 193.

Fonte: G1 Sergipe

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