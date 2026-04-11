Incêndio em barracão de fogos em Estância deixa uma pessoa ferida

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro ocorreu antes da chegada das equipes ao local. Não há informações detalhadas sobre a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde atual do paciente.

Os militares realizaram o combate às chamas, que apresentavam risco de atingir a rede elétrica e residências próximas. Após conter o fogo, a equipe realizou o trabalho de rescaldo para evitar uma nova propagação das chamas no depósito.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em situações de emergência, a população deve entrar em contato pelo número 193.

Fonte: G1 Sergipe