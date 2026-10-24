Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros e GTA próximo ao Hospital do Amor, em Lagarto

Um incêndio em vegetação atingiu uma extensa área às margens da rodovia SE-170, nas proximidades do Hospital do Amor, em Lagarto, nesta sexta-feira (23). A fumaça se espalhou pela região e prejudicou a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local, aumentando o risco de acidentes.

O combate às chamas começou no início da tarde, com a atuação do tenente Vasconcelos, comandante de área do interior. Posteriormente, equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) reforçaram a operação.

Os trabalhos seguiram até o início da noite, quando o incêndio foi controlado e a ocorrência finalizada.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e poderão ser esclarecidas após a realização de perícia.

Informações e foto: CBMSE