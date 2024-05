Instituto de Identificação de Sergipe participa da ‘2ª Semana Nacional do Registro Civil: o Registre-se!’

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deu início à Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se!, que está sendo realizada entre os dias 13 e 17 de maio, mobilizando as Justiças Estadual e Federal, com o objetivo de ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros, principalmente para a população em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial, carcerária e egressos do cárcere, população indígena, pessoas em situação de rua e socialmente vulneráveis.

Em Sergipe, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), por meio do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), é um dos órgãos parceiros, oferecendo a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ao público-alvo.

Presente na solenidade de abertura do Registre-se, realizada no 11° Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cesjuc), no bairro Santa Maria, em Aracaju, o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, destaca que a sessão da SSP/SE para a emissão da CIN tem capacidade de atendimento de cerca de 60 cidadãos.

“Com duas cabines de atendimento teremos condições de atender um bom número de pessoas diariamente. É dever do Instituto de Identificação fazer parte de uma ação como essa, que leva cidadania a população vulnerável, que apresenta diversas dificuldades de acesso a direitos básicos, como a identificação civil. Portanto, só tenho a parabenizar a Justiça pela iniciativa e dizer que o Instituto vai oferecer o melhor serviço possível”, diz Jenilson.

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Ana Bernadete Leite, ressalta a importância da promoção do serviço de identificação por meio da carteira de identidade.

“O nosso objetivo é o fornecimento da identidade para a população vulnerável através do fornecimento de documentação básica. E essas informações são fornecidas pela segunda via do registro de nascimento ou de casamento e, na sequência, essas pessoas são encaminhadas para o setor do Instituto de Identificação, para que possam receber a carteira de identidade”, explica.

Ainda, a desembargadora também aponta o avanço da ação e da logística de trabalho do IIWSG em específico, que facilitará ainda mais o atendimento durante a semana do Registre-se! “Este ano, já contamos com as experiências do ano passado, então, certamente vamos conseguir atender uma quantidade ainda maior da população. O diretor Jenilson já nos deu essa informação e é uma felicidade que este ano teremos mais tecnologia através do atendimento digital. Em 2023, atendeu-se 30 pessoas, agora, chegaremos até 60. É uma alegria poder proporcionar mais vagas e um serviço de melhor qualidade”, destaca Ana Bernadete Leite.