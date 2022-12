Internos do HU de Lagarto contam com momento especial de Natal

Com direito a Papai Noel, canto coral e distribuição de presentes, ação de Natal do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) sensibilizou pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital. Iniciativa contou com canto coral na UTI e pelos corredores da unidade hospitalar, além de cortejo do Papai Noel em homenagem aos pequenos internos na unidade hospitalar.

Ação de Natal contou com programação especial voltada para as crianças que neste momento sendo acolhidos e cuidados na ala amarela e observação pediátricas, além das enfermarias destinados aos pequenos no hospital, envolvendo atividades recreativas, distribuição de brinquedos e lanche servido ao final da ação comemorativa, numa iniciativa coordenada por comissão multidisciplinar, em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE), que atua não hospital através do projeto “Amor é Contagioso”.

“Nada mais satisfatório nesta época do ano, de reflexão e renascimento, proporcionar uma festa de Natal para crianças que estão passando por esse momento de internação. Poder proporcionar esse momento de alegria e convivência é indescritível, dá um alento e aquece nossos corações trazendo uma sensação de dever cumprido”, observou Mônica Silva de Oliveira, diretora Administrativa e Financeira do GACC/Sergipe. “A parceria do Gacc com o HUL tem sido muito importante; a gente percebe nas crianças, nos pais e até mesmo na equipe do HUL um sentimento de alegria e transformação”, disse.

Coral natalino na UTI

Também foram alvo de atenção especial os pacientes que neste momento estão sendo atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, que foram contemplados com música instrumental e coral natalino, numa iniciativa do projeto HumanizArte do HUL, que conta com a participação de residentes e preceptores do Programa de Residência Multidisciplinar desenvolvido no hospital.

“Foi muito significativo vermos a emoção de familiares e pacientes com a iniciativa”, ressaltou Sara Marine Marques Benedito, residente de terapia ocupacional do HUL. “Por notarem que a ação foi feita para eles, para o familiar que está internado há um tempinho aqui no hospital”, observou. “É gratificante e concorre para o nosso principal objetivo, que é promover essa possibilidade de transformar o ambiente hospitalar em um local mais humanizado”, disse.

Para a chefe da unidade de Planejamento do HUL, Inajara Moraes, a ação natalina, ao tempo em que proporciona um clima de solidariedade envolvendo a todos no hospital, ajuda a amenizar a condição de internação dos pacientes em atendimento. “Colaborando assim para um ambiente mais acolhedor na unidade hospitalar”, destacou a gestora.

