Investigado por homicídio em Carmópolis é preso em Lagarto

Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem investigado por um crime de homicídio que ocorreu em dezembro do ano passado no município. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira, 2.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, o crime ocorreu no dia 30 de dezembro de 2022. As investigações chegaram à autoria do crime. Com a identificação do suspeito, foi pedida a prisão do investigado.

O Poder Judiciário autorizou a detenção e emitiu o mandado de prisão contra o investigado. Com a decisão judicial, os policiais iniciaram as buscas e chegaram à localização do investigado, que foi preso na zona rural de Lagarto.

O investigado foi preso e encaminhado à audiência de custódia de onde será posteriormente encaminhado ao sistema prisional.