Investigados por homicídio são presos durante ação em Sergipe

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, nesta quinta-feira, 07, mandados de prisão preventiva contra dois investigados pela prática de homicídio qualificado ocorrido no dia 7 de dezembro de 2025, no bairro Santa Maria, na capital. A vítima foi identificada como José Antônio dos Santos.

De acordo com as apurações, um dos investigados é apontado como o executor dos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. Já o segundo suspeito teria participado diretamente da ação criminosa, conduzindo o autor até o local do crime e auxiliando na fuga após a execução.

Após o cumprimento dos mandados, os investigados foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Sergipe reafirma o compromisso com a elucidação de crimes contra a vida e com a responsabilização criminal dos envolvidos em homicídios registrados no estado.

Fonte: SSP/SE