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Ipesaúde alerta que hipertensão arterial pode ser prevenida

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A hipertensão arterial está presente em cerca de 30% da população adulta no país. Causada por um conjunto de fatores, desde a genética, passando pela alimentação e chegando ao estresse emocional, não chega a ser um mal inevitável, podendo ser evitada. O dia 26 de abril é dedicado nacionalmente à prevenção e combate à doença e o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) faz um alerta aos seus beneficiários, que podem ter a doença e nem saber.

Segundo o cardiologista do Ipesaúde, José Augusto Barreto Filho, especialista neste assunto, a medição isolada da pressão arterial, com resultado elevado, não caracteriza a presença da doença. “Hipertensão arterial é confirmada quando o indivíduo é submetido a uma medição de forma correta, tecnicamente validada, em repouso, pelo menos 5 a 10 minutos numa posição sentada. O médico, enfermeiro ou um aparelho automático mede essa pressão arterial, que de forma sustentada, continuada, vai se mostrar elevada. Para dar esse diagnóstico é preciso um profissional de saúde capacitado”, explica.

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