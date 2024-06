Ipesaúde alerta sobre cuidados de prevenção e combate contra a gripe

Durante o inverno, o clima frio e a baixa umidade oferecem um ambiente propício para o aumento dos casos de doenças respiratórias, como gripe e resfriados. A otorrinolaringologista do Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), Mariane Barreto, destaca que, nesta temporada, a proximidade entre as pessoas contribui para a rápida disseminação dos vírus. Além disso, devido à menor umidade do ar, os vírus tendem a se replicar de forma mais eficaz, o que aumenta o risco de as pessoas contraírem doenças virais.

A otorrinolaringologista afirma que, para evitar o contágio das gripes, é preciso evitar permanecer em locais muito aglomerados, além de deixar o ambiente de casa mais arejado, ter uma alimentação adequada, beber bastante líquido e fazer atividades físicas. Ela ressalta a importância de diferenciar gripes de alergias. Conforme Mariane, as alergias não são virais e muitos dos sintomas são parecidos, mas há diferenças entre as doenças. “Na gripe, os pacientes apresentam sintomas como febre, moleza no corpo, dor de garganta. Já nas alergias os sintomas são espirros, coriza e obstrução nasal”, relata.

A especialista informa ainda que a gripe pode agravar e favorecer o surgimento de uma pneumonia, sendo, portanto, muito importante ficar em alerta em relação aos sinais de gravidade do quadro viral. “Inicialmente, a pessoa está gripada, com febre, dor de garganta, coriza, e quando começam os sintomas de dificuldades respiratórias e frequência respiratória muito alta deve-se atentar para os casos de pneumonia. Essa gripe por vírus pode estar se tornando uma pneumonia bacteriana e é necessário levar o paciente ao hospital para ter uma investigação mais detalhada”, recomenda.

Fonte: Governo do Estado/SE