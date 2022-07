Itabaiana: PM registra quatro casos de violência doméstica em dois dias

O 3º Batalhão de Polícia Militar registrou quatro ocorrências de violência doméstica entre o domingo, 10, e a madrugada da última segunda-feira, 11, no município de Itabaiana. Em todos os acionamentos, as guarnições acolheram as vítimas, encaminhando as partes para a Delegacia Regional de Itabaiana.

Na manhã do domingo, 10, a 4ª Companhia do 3° BPM foi acionada para averiguar uma suspeita de violência doméstica registrada no bairro Bananeira. Segundo a vítima, ela e o companheiro discutiam na volta para casa, quando ele agrediu-a fisicamente. Ela conseguiu se retirar do local e ligar para o 190, sendo o homem detido e levado à delegacia.

Ainda pela manhã, a Força Tática 31/ 3° BPM atendeu uma denúncia de violência doméstica no bairro São Cristóvão, no município itabaianense. Ao realizar as diligências no local informado, a polícia encontrou a vítima, que relatou ter sofrido agressões físicas por parte do seu esposo.

O homem já havia proferido ameaças no dia anterior, sábado, 9, e encontrava-se descontrolado emocionalmente. Na presença da polícia, o suspeito confirmou as agressões, alegando ter chegado em casa no sábado e não ter encontrado comida pronta. A vítima conseguiu fugir da residência e ligar para a polícia, que também encaminhou o casal à delegacia da cidade.

Já na noite do domingo, a Força Tática 32, ao averiguar uma denúncia de violência doméstica, na Rua Riacho do Navio, encontrou a vítima com hematomas pelo corpo. Ela relatou à polícia que o companheiro estava embriagado e agrediu-a. Ao ser questionado, o suspeito informou que houve uma discussão. A vítima se recusou a ser levada para o Hospital de Itabaiana, e todos foram encaminhados à delegacia.

Na madrugada desta segunda-feira, 11, a 4ª Companhia do 3° BPM verificou uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Mamedes Paes Mendonça, e, chegando ao local informado, identificou a vítima e o suspeito na porta da residência. De acordo com a mulher, o casal havia discutido na manhã de domingo, 10, e novamente mais tarde naquele dia. Na situação, o suspeito estava supostamente embriagado e agrediu a vítima.

Ao total, quatro Relatórios de Ocorrência Policial foram confeccionados e as partes encaminhadas à Delegacia Regional de Itabaiana, para a adoção das providências necessárias.