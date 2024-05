Itabaiana x Sergipe: clássico opõe melhor ataque contra pior defesa do grupo na Série D

Com oito gols marcados, o Itabaiana ostenta o melhor ataque do Grupo A4 e um dos melhores da Série D. O Tremendão coloca mais uma vez a eficiência do setor ofensivo à prova no clássico contra o Sergipe, que tem a pior defesa do grupo, neste domingo, pela quinta rodada do torneio.

O poderio do ataque do Itabaiana alçou a equipe à liderança do grupo e uma das poucas ainda invencíveis na Série D. O Tricolor da Serra somou 10 dos 12 pontos disputados e balançou as redes em todas as partidas.

Os artilheiros do Itabaiana na Série D são Cleiton e Gustavo Schutz, com três e dois gols, respectivamente.

Na contramão, o Sergipe tem a pior defesa. A equipe alvirrubra sofreu oito gols em quatro jogos, o que deu o posto de pior defesa da chave e uma das piores da quarta divisão nacional. O baixo desempenho defensivo até causou a queda do técnico Marcelo Martelotte.

Os alvirrubros já sofreram três gols em uma mesma partida duas vezes, contra ASA e Retrô-PE. Em média, são dois gols sofridos a cada vez em que se entra em campo.

Após sofrer apenas sete gols no estadual inteiro, os alvirrubros superaram a quantidade em apenas quatro rodadas da competição nacional. O recém-anunciado técnico Paulo Schardong já chega com a missão de reequilibrar a defesa em um clássico diante do melhor ataque.

Itabaiana e Sergipe disputam o Clássico da Paz neste domingo, às 16h, no Barretão, pela quinta rodada da Série D.

Fonte: Globo Esporte/SE