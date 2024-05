Jogos Escolares Brasileiros movimentam circuito esportivo e turístico em Sergipe

A etapa sub18 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizada em Aracaju entre os dias 18 e 23, trouxe não apenas emoção e energia ao cenário esportivo local, mas também um significativo impulso ao turismo na cidade. A competição reuniu mais de 1.500 pessoas, entre jovens atletas, árbitros e membros do Comitê Central Organizador (CCO).

Com a presença das delegações de todos os estados do país, hoteis, restaurantes e pontos turísticos da capital registraram um aumento significativo no movimento durante os dias dos torneios, principalmente na Orla da Atalaia.

A técnica Ana Cristina, do Mato Grosso, aproveitou para conhecer as belezas naturais da cidade. “Nós estamos em oito atletas e dois técnicos. Amamos a cidade, nós somos do interior, então estar aqui é encantador. Foi a primeira vez para todos os atletas em Aracaju, a primeira vez para alguns também no litoral, conhecendo a praia, então foi maravilhoso. Hoje a gente teve o dia de lazer, conhecemos a praia, andamos na feira, é uma cidade espetacular’’, considera.

Um dos momentos mais aguardados pelos atletas da delegação de Goiás foi conhecer a praia. “Nós viemos em 30 atletas e o que o meninada mais gostou foi o mar, com certeza. Passamos o dia na praia hoje. A maioria nunca tinha viajado de avião, essa foi a primeira vez. Vejo que estão se divertindo. Conseguimos ganhar oito medalhas, foi um resultado legal para Goiás. Hoje estamos passeando para eles conhecerem um pouco da cultura aqui de Aracaju’’, declara o técnico de atletismo João Paulo Rosa.

Valdir Junior, de 16 anos, é natural de Goiás e competiu no atletismo, conquistando uma medalha de ouro. Ele revela que o que mais gosta na capital é a culinária e as belezas naturais. “Experimentei a pizza de camarão, a melhor pizza que já comi, fui à praia hoje e me diverti muito. Já é minha terceira vez aqui nessa cidade linda, eu amo Aracaju e quero voltar ano que vem e conquistar mais medalhas’’, comenta o jovem.

Avaliação

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas avalia que a realização do JEBs em Aracaju foi um sucesso, tanto do ponto de vista do esporte quanto do turismo. “Estamos muito felizes em ver como a cidade abraçou o evento e recebeu de braços abertos todos os participantes. Eventos esportivos como este são fundamentais para impulsionar o turismo e mostrar o que Aracaju tem de melhor. Esperamos que esta seja a primeira de muitas outras competições que atraem visitantes para nossa cidade” afirmou.

Os alunos-atletas das modalidades tênis de mesa, atletismo, karatê, xadrez e wrestling chegaram a Aracaju no último sábado, 18, as últimas competições acontecem nesta quinta-feira, 23. A realização dos Jogos Escolares Brasileiros é fruto da parceria entre o Ministério do Esporte, Governo Federal, Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Universidade Tiradentes (Unit) e as federações esportivas, com o apoio das secretarias de educação e esporte dos estados e municípios participantes.

Fonte: Governo do Estado/SE