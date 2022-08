Jovem aprendiz de 16 anos acusa gerente do Banco do Brasil de estupro

No início deste mês, uma garota de 16 anos, acompanhada pela mãe, esteve no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para denunciar um caso de estupro. Segundo ela, o gerente de uma agência do Banco do Brasil, em Sergipe, seria o autor do crime.

No depoimento, a garota relata que a partir do mês de maio deste ano, o gerente, de 56 anos, se aproximou dela e pediu o seu contato telefônico. Ela exerce a função de jovem aprendiz na mesma agência bancária na qual ele ocupa uma das gerências.

Segundo ela, o homem passou a conversar diariamente pelo WhatsApp e a enviar doces à jovem, até que, ao oferecer uma carona, ele a beijou. Daí por diante, o homem passou a levá-la, contra a sua vontade, a motéis. Ela se recorda de, pelo menos, oito idas ao motel. A garota deixou claro que em nenhum das vezes queria estar ali.

Ainda no depoimento, ela afirmou que era virgem até o gerente passar a levá-la a motéis. Em determinado momento, a garota disse querer dar um basta na situação e que, em virtude de já ter sofrido estupros anteriores a este fato, neste caso com o próprio padrasto, ela passou a fazer tratamento psicológico.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que já deu início às investigações. Segundo a polícia, o caso está sendo investigado como assédio sexual pois, conforme o relato que está sendo apurado pela Polícia Civil, o gerente da unidade bancária teria constrangido a vítima a praticar relações sexuais com ele.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). No curso da apuração policial, algumas pessoas já foram intimadas a prestar depoimentos e outras devem ser convocadas a prestar esclarecimentos na unidade policial ainda no decorrer desta semana.

Fonte: FanF1