Jovem coloca fogo em residência na zona rural de Lagarto

Na última sexta-feira, 5, um jovem ateou fogo na residência em que vivia com sua mãe no povoado Mariquita, na zona rural de Lagarto. No momento da ação, informações indicam que ele estava em surto psicótico.

As informações ainda são conta que ele juntou diversos objetos e um botijão para iniciar o fogo. As chamas destruíram a residência, mas o botijão não explodiu, graças aos vizinhos que conseguiram conter as chamas e o jovem, que foi socorrido pelo Samu.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o caso e esteve no local, que é de difícil acesso.