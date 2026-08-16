Jovem de 18 anos morre após infarto em Lagarto

Faleceu aos 18 anos, o jovem José Yasley dos Santos Cruz, em Lagarto. Segundo informações divulgadas por familiares e pessoas próximas, ele sofreu um infarto.

José Yasley era bastante conhecido na comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, onde atuava como coroinha e participava de diversos trabalhos religiosos. A notícia de sua morte causou grande tristeza entre amigos, familiares e membros da igreja.

Em nota, a paróquia lamentou o falecimento e destacou a dedicação do jovem às atividades da comunidade.