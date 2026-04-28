Jovem de 18 anos morre em acidente de moto em Neópolis

Uma jovem de 18 anos, identificada como Natália Barbosa Santos, morreu em um acidente de motocicleta na madrugada deste domingo (26), no município de Neópolis. A informação foi confirmada por familiares.
Segundo a família, no momento do ocorrido, a vítima estava acompanhada de uma amiga, que ficou ferida, foi socorrida e permanece internada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.
O corpo de Natália foi sepultado no final da tarde deste domingo (26) no município de Santana de São Francisco, onde ela residia.
As causas do acidente não foram detalhadas, a família informou que ela havia saído com amigos.
Fonte: G1 Sergipe