Jovem de 18 anos morre em acidente de moto em Neópolis

Segundo a família, no momento do ocorrido, a vítima estava acompanhada de uma amiga, que ficou ferida, foi socorrida e permanece internada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.

O corpo de Natália foi sepultado no final da tarde deste domingo (26) no município de Santana de São Francisco, onde ela residia.

As causas do acidente não foram detalhadas, a família informou que ela havia saído com amigos.

Fonte: G1 Sergipe