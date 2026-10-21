Jovem de 18 anos morre no Huse após acidente com cavalo em Moita Bonita; família autoriza doação de órgãos

A morte encefálica da jovem foi confirmada pela equipe médica na segunda-feira (19). Diante do diagnóstico, a família autorizou a doação do fígado, dos rins e das córneas. Um amigo da vítima que também estava na moto permanece internado em estado grave.

A cirurgia para captação dos órgãos teve início na manhã desta quarta-feira (21). Por volta das 10h30, o fígado foi retirado da unidade hospitalar e transportado para transplante em um paciente compatível. Os demais órgãos serão destinados a receptores que aguardam na fila de espera no estado de Sergipe.

Natural de Moita Bonita, Janayna havia se mudado há dois meses para Aracaju, onde morava com uma tia para trabalhar e estudar. Ela estava no município do Agreste para passar o fim de semana com familiares e amigos quando a colisão aconteceu. A família aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para definir os horários de velório e sepultamento.

De acordo com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Sergipe, com o gesto da família de Janayna, o estado contabiliza 49 doações de órgãos autorizadas em 2026.

Fonte: G1 Sergipe