Jovem de 20 anos é encontrado morto dentro de cemitério em Carira

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto dentro de um cemitério no município de Carira na manhã da última segunda-feira, 10.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do Cemitério Municipal Santa Cruz, localizado no Centro de Carira, foi quem encontrou o corpo. O homem relatou que, ao chegar no local de trabalho, encontrou um corpo entre os túmulos e, ao se aproximar, observou que o cadáver estava rodeado de sangue.

Diante da situação, o funcionário compareceu à Companhia de Polícia Militar para relatar o fato. Chegando ao local, os policiais constataram o encontro de cadáver e, com a presença dos familiares, identificaram a vítima, um jovem de 20 anos de idade.

Ainda conforme a PM, o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para que as medidas necessárias fossem tomadas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.