Jovem fica ferido após acidente entre carro e motocicleta em Riachão do Dantas

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde desta terça-feira (18), na rodovia SE-170, nas proximidades do povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o motociclista, de 19 anos, teria atravessado a pista e acabou colidindo com uma Volkswagen Saveiro.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade hospitalar. Já o condutor do carro não sofreu ferimentos.

Ainda segundo o BPRv, o motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. A motocicleta foi recolhida por apresentar irregularidades no licenciamento.