Jovem relata constrangimento após falha de reconhecimento facial no Batistão

Mesmo com a vitória dentro de campo e o título; João Antônio, torcedor do Confiança, relatou momentos traumáticos no último sábado, 13, durante a final do Campeonato Sergipano, dentro da Arena Batistão. O jovem foi conduzido por policiais militares, que foram buscar João Antônio, no meio da torcida azulina, após uma falha da tecnologia de reconhecimento facial.

Segundo o torcedor, os policiais ordenaram que ele colocasse as mãos para trás no momento da condução. “O policial, que estava me acompanhando, sem querer, pisou nos meus pés, pisou no meu chinelo e aí soltou o cabo do meu chinelo. Quando eu fiz o movimento que ia pegar a sandália no chão, ele apertou o meu punho e falou que não era para fazer nenhum movimento brusco. Eu continuei andando e desci, fiquei com um pé no chinelo, outro pé sem”, relatou o jovem.

O advogado João Gabriel, que está representando o torcedor, classificou o caso como um abuso de autoridade. “Ele foi conduzido pelo meio da arquibancada de forma completamente irresponsável, até porque, nos vídeos, é possível ver que toda a torcida fica observando. Então há uma situação de constrangimento absurdo e não havia motivo de justa causa para essa abordagem”, disse João Gabriel.

Em resposta, o tenente-coronel Jota Luiz, porta-voz da Polícia Militar de Sergipe, também falou ao vivo, no Jornal da Fan, mas relatou que a abordagem foi feita dentro do protocolo.

[sic] “Os nossos policiais foram até o João e foram com ele até o local para fazer essa verificação. Ele foi convidado e conduzido para lá. Quando chegou, apresentou as suas documentações. Lá, através da informática dos nossos policiais, não foi confirmado que era João, era um outro João que tinha um mandado de prisão em aberto, muito parecido com ele. Ele foi devidamente liberado e conduzido novamente para o seu local. Foi, inclusive, no intervalo de jogo e ele não perdeu o jogo, voltou lá e assistiu a final em seu local”, disse o porta-voz da PMSE.

Com informações da FanF1