logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Julgamento dos acusados de matar o delegado Marcelo Hercos em Aracaju é adiado

Screenshot 2026-03-10 at 18-38-59 Julgamento dos acusados de matar Marcelo Hercos em Sergipe é adiado G1

O julgamento dos três acusados de matar o delegado Marcelo Hercos, que estava marcado para esta terça-feira (10), no Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju, foi adiado.

Segundo o fórum, a advogada do réu acusado de atirar em Marcelo Hercos apresentou um atestado médico, na noite da segunda-feira (9), para realização de um procedimento cirúrgico e, por isso, o julgamento precisou ser adiado. Ainda não há uma nova data confirmada.

O delegado morreu em 2021, quando tentou impedir a ação dos acusados que, de acordo com o inquérito policial, tentavam repassar notas falsas na Zona de Expansão de Aracaju. Ele foi baleado, hospitalizado, mas não resistiu. Todos os envolvidos estão presos em Sergipe.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next