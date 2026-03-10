Julgamento dos acusados de matar o delegado Marcelo Hercos em Aracaju é adiado

Segundo o fórum, a advogada do réu acusado de atirar em Marcelo Hercos apresentou um atestado médico, na noite da segunda-feira (9), para realização de um procedimento cirúrgico e, por isso, o julgamento precisou ser adiado. Ainda não há uma nova data confirmada.

O delegado morreu em 2021, quando tentou impedir a ação dos acusados que, de acordo com o inquérito policial, tentavam repassar notas falsas na Zona de Expansão de Aracaju. Ele foi baleado, hospitalizado, mas não resistiu. Todos os envolvidos estão presos em Sergipe.

Fonte: G1 Sergipe