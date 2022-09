Justiça Eleitoral cassa mandatos do prefeito e do vice de Tobias Barreto

A Justiça Eleitoral em Sergipe cassou o mandato do prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, e do vice, César Prado, por abuso de meio de comunicação social. O processo foi movido pelo ex-prefeito do município, Diógenes Almeida.

Na alegação à Justiça Eleitoral, ele afirmou que teve a campanha prejudicada nas eleições municipais de 2020, por causa do uso indevido de informações nas redes sociais.

O ponto em questão foi uma live na internet pelo então assessor do atual prefeito horas antes das eleições, o que configura a ilegalidade quanto ao prazo. O jornalista que realizou a live também foi condenado e está inelegível por oito anos, assim como o prefeito e o vice.

A decisão foi em primeira instância e ainda cabe recurso sem que os gestores sejam afastados do cargo.

Fonte: G1