Lagarto celebra 146 anos com homenagens e anúncio de novos investimentos em infraestrutura

Lagarto celebra, nesta segunda-feira, 20, os seus 146 anos de elevação à categoria de cidade, data que representa o reconhecimento da trajetória de um povo que, ao longo dos séculos, construiu uma das mais importantes cidades do interior sergipano. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial iniciada no povoado Santo Antônio, berço do município. Foi no local onde Lagarto nasceu que tiveram início as celebrações, com um momento de oração conduzido pelo missionário Thiago Batoli, da equipe do Frei Gilson, em ação de graças pela história e pelo desenvolvimento da cidade. A cerimônia ocorreu nas proximidades do monumento Cruz das Almas.

O espaço é um dos marcos históricos mais simbólicos da região, representando a força da fé e das tradições que ajudaram a moldar a identidade local, um ponto de devoção popular que conecta, até hoje, o passado e o presente do município. Ao lado da população, o prefeito Sérgio Reis participou da programação e destacou a importância de celebrar a data no ponto onde a história do município começou, reiterando o compromisso da gestão com a preservação das raízes e com a valorização da identidade do povo lagartense.

“Hoje, celebramos uma cidade que voltou a acreditar, que voltou a avançar e que voltou a ter orgulho de si mesma. Lagarto tem história, tem cultura e tem um povo forte, trabalhador e cheio de fé. É por esse povo que sigo firme, porque a minha meta é uma só, fazer bem e fazer melhor, todos os dias, para a população, sem descanso. O presente é o trabalho e o futuro já começou”, frisou o prefeito.

O gestor também enfatizou o trabalho que vem sendo realizado na cidade, desde que assumiu a administração municipal. “Quando assumimos, encontramos uma cidade que precisava ser reconstruída, reorganizada e respeitada novamente. Com coragem, responsabilidade e amor, colocamos a casa em ordem. Hoje, Lagarto tem o maior programa de pavimentação asfáltica e de calçamento de todo o estado de Sergipe. E hoje, em parceria com o senador Rogério Carvalho, trazemos mais resultados concretos, mais 5 milhões de reais para o asfalto dos loteamentos Alto da Boa Vista e Kaptiva, além de mais R$ 3, 5 milhões para realizar o sonho dos moradores do povoado Colônia Treze, pavimentando a pista do cemitério”, acrescentou.

Programação

Na sequência, foi realizado o café da manhã comunitário na praça em frente à Igreja de Santo Antônio, seguido por apresentações culturais de grupos folclóricos da cidade, que demonstraram a tradição e a riqueza cultural de Lagarto. A programação prosseguiu com a missa solene na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, reunindo fiéis, autoridades e lideranças.

Encerrando as comemorações da manhã, foi realizado o tradicional hasteamento das bandeiras, em frente à Casa de Cultura Silvio Romero, em um ato simbólico que reafirma o respeito às instituições e o sentimento de pertencimento do povo lagartense. O senador Rogério Carvalho, que acompanhou o evento, destacou a relevância do município e os investimentos realizados no último ano. “É uma satisfação ver Lagarto avançar com tanta força. Nosso compromisso é com resultados concretos e, por isso garantimos, em apenas um ano, mais de 100 milhões de reais em investimentos para a cidade. Seja na infraestrutura, com obras de mobilidade urbana e pavimentação, ou na saúde, com a consolidação do município como um polo de referência, nosso objetivo é garantir que o desenvolvimento chegue na vida de cada cidadão. Lagarto merece essa atenção e vamos continuar trabalhando para trazer ainda mais recursos e qualidade de vida para o povo”, completou.

História e simbolismo

Elevada à categoria de cidade em 20 de abril de 1880, Lagarto teve sua formação marcada pela força da agropecuária, pela religiosidade e por uma identidade cultural construída ao longo de gerações. A origem do município remonta ao período colonial, dentro do processo de ocupação do território sergipano, evoluindo de povoação à vila até alcançar o status de cidade. Com mais de 100 mil habitantes, o município mantém viva essa essência, sendo reconhecido pela força do seu povo, pela tradição produtiva e pela capacidade de crescer sem perder suas raízes.

Também acompanharam às celebrações pelo aniversário de Lagarto a vice-prefeita Suely Menezes, o senador Alessandro Vieira, vereadores, secretários e populares.

Fonte: Prefeitura de Lagarto