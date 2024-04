Neste domingo (14), acontece a grande final da Taça Sergipe de Futsal, Troféu Reinaldo Moura, entre as equipes de Ribeirópolis x Lagarto.

O jogo ocorre, às 10h, no ginásio de Campo do Brito, município sede da competição em 2024.

O Verdão busca o bicampeonato contra a equipe de Ribeirópolis. Esta será a terceira final do Lagarto na Taça Sergipe.A torcida lagartense contará com três ônibus gratuitos. A saída está marcada para as 8h da manhã em frente ao Ribeirão, com destino ao local do jogo.