Na noite da última quarta-feira, 11, o Lagarto FC empatou em 0 a 0 com o Sergipe, em partida realizada na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto foi válido pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, o meia Davi Ceará foi punido com o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir a suspensão automática, que desfalcará o Verdão diante do Juazeirense na próxima rodada, que será realizada no dia 21 deste mês.