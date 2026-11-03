Lagarto Emplacamentos inaugura novo espaço e oferece serviços de documentação veicular em Lagarto

Foi inaugurada nesta terça-feira (3) a Lagarto Emplacamentos, localizada na Avenida Augusto Franco, nº 347, em Lagarto. A empresa oferece serviços de emplacamento, transferência de veículos, segunda via de CRV e CRLV, baixa de veículos, renovação de habilitação, entre outros.

O empreendimento é de Eduardo Santos, conhecido como Grilo, que atua no ramo há vários anos e é credenciado ao Detran/SE.

Em entrevista ao Portal Lagartense, Eduardo contou que a inauguração é a realização de um sonho que vinha planejando há cerca de 15 anos. A ideia era montar um espaço adequado para receber os clientes e oferecer os serviços com mais conforto e agilidade.

Ele também falou da importância do apoio da esposa, Mariana Bispo, que esteve ao seu lado durante todo o projeto.

A Lagarto Emplacamentos já está funcionando e recebendo clientes.

Endereço: Avenida Augusto Franco, nº 347, Lagarto.

Contato: (79) 99869-1004 — Eduardo Santos (Grilo).