Lagarto encerra 2022 com recordes de ações em prol dos animais

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, encerrou o ano com recordes de ações realizadas em prol dos animais, através do Centro de Controle de Zoonoses. Entre os trabalhos desenvolvidos pelas equipes estão atendimentos veterinários, castrações, feiras de adoção e imunização contra a raiva.

Além do controle de zoonoses, o CCZ Lagarto também realiza trabalhos de controle populacional de animais, com o Programa Municipal de Castração, que em 9 meses realizou a esterilização de 1.211 animais (cães e gatos machos e fêmeas), entre eles, animais de rua e animais cuidados por protetores. A medida é de suma importância no combate ao abandono e maus tratos, reduzindo o número de animais em situação de rua e também de crias indesejadas por tutores.

Aliado ao trabalho de castração, o CCZ também realiza feiras de adoção, com orientação sobre cuidados com pets e a importância de adotar. Ao todo mais de 70 animais receberam um novo lar este ano. Todos os pets colocados para adoção recebem cuidados, como acompanhamento veterinário, vacinação, castração e vermifugação.

No mês de novembro foi realizada a Campanha de Vacinação Antirrábica, que totalizou junto aos atendimentos durante o ano, 12.379 imunizações contra a raiva.

Foram mais de 1.560 atendimentos veterinários durante o ano. Com esses dados, o CCZ Lagarto encerra o ano, com saldo positivo em relação aos cuidados com animais. E os trabalhos continuam. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Lagarto e fique por dentro de todas as ações. Conheça de perto o Zoonoses de Lagarto, que fica localizado na Travessa Gustavo Hora, s/n, bairro Pratas.