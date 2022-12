Lagarto está entre os municípios com maior incidência de Zika Vírus

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na manhã da última sexta-feira, 02, o Boletim Epidemiológico das Arboviroses, confirmando 4.641 casos de dengue, 3.470 de chikungunya e 119 de Zika vírus, números registrados entre 1ª e 45ª Semana Epidemiológica, que corresponde o período de 02 de janeiro a 12 de novembro deste ano. O total de casos notificados de dengue chegou a 12.662, sendo descartados 7.137, enquanto 884 estão em investigação.

Dos casos confirmados de dengue, os grupos etários mais acometidos foram os de Adultos Jovens, na casa dos 20 a 34 anos de idade, que representou 25,6% dos casos, e o de adultos, com idades entre 35 a 49 anos, que respondeu por 16,7%. Em relação ao sexo, o feminino foi o mais afetado, com 52,8% das ocorrências, enquanto o masculino respondeu por 47,2%, como salientou a gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Sidney Sá.

A capital registrou 2.638 casos da doença, seguida dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, com 658 casos, e São Cristóvão, com 305. De acordo com as informações, foram confirmados casos de dengue em 66 dos 75 municípios sergipanos. Do total de casos confirmados, 143 foi dengue com sinais de alarme e 27 infecções graves. No período, foram registrados 12 óbitos.

Com relação à febre Chikungunya, nota-se um cenário epidemiológico de destaque, com 7.719 casos notificados em 72 municípios sergipanos. Desse total, 3.470 foram confirmados, 3.790 oram descartados e 459 estão em investigação. A predominância das ocorrências confirmadas alcançou a faixa etária de 35 a 49 anos, com 26,1% dos casos, e no sexo feminino, com 60,4% dos registros. No período, três pessoas foram a óbito por Chikungunya.

Em relação à ZiKa Vírus, foram notificados 1.248 casos do agravo, com 119 confirmações e sem o registro de óbitos. Os municípios com maior incidência de confirmações da doença no período de 02 de janeiro a 12 de novembro são Aracaju, com 35 casos, Lagarto, com 20 ocorrências, São Cristóvão, com 19 registros e Umbaúba, com 12.

Fonte: SES