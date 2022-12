No próximo sábado, 17, às 19h, o Lagarto Futebol Clube realizará um jogo-treino com o Bandidos Envolvidos Futebol Clube, de São Domingos, no Estádio Paulo Barreto de Menezes.

Os interessados em acompanhar o confronto preparatório para a temporada 2023 deverão levar um quilo de alimento.

Em 2023, o Verdão buscará o título sob o comando do técnico Givanildo Sales.