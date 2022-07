Lagarto goleia Atlético de Alagoinhas e conquista classificação na Série D

Neste sábado, 9, o Lagarto Futebol Clube aplicou uma goleada de 4 a 1 no Atlético de Alagoinhas e conseguiu, matematicamente, se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Melhor desde o início da partida, o Verdão não deu chance para os visitantes.

O primeiro gol saiu com Davi Ceará para o Lagarto, aos 20 da primeira etapa. Contudo, aos 41, Elly fez o único gol do Atlético de Alagoinhas. Já na segunda etapa, o Verdão desfez o empate e conseguiu outros três gols com o Lucas e Cleiton, que estava inspirado e marcou duas vezes. Fim de jogo: Lagarto 4 x 1 Atlético de Alagoinhas.

Com a vitória, o Lagarto segue na liderança do Grupo 4, agora com 24 pontos e garante a classificação antecipada para a próxima fase da Série D. Já o Atlético de Alagoinhas segue na última posição da chave, com 10 pontos. O Verdão volta a campo no próximo sábado, 16, quando enfrenta o Santa Cruz, às 16h, no Arruda.