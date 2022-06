Na manhã desta terça-feira, 28, um homem ateou fogo na própria casa, após brigar com a companheira, em Lagarto

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu todos os cômodos da casa e comprometeu 70% da estrutura do imóvel.

Apesar do ocorrido, felizmente não houve vítimas feridas, apenas danos materiais. Já as chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Assista aos vídeos