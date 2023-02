Lagarto: Praça Senhor do Bonfim é reformada e modernizada

Está tendo obra nos sete cantos do município. Prova disso é que a Prefeitura de Lagarto entregou mais um espaço de lazer e convivência totalmente reformada, desta vez, no povoado Pururuca. A praça Senhor do Bonfim não passava por reformas há cerca de 30 anos.

Com o projeto ‘Praça de Cara Nova’, a Prefeitura de Lagarto vem transformando os ambientes de lazer do município, priorizando a população com reformas necessárias e que trazem um novo ar para a cidade, seja na sede ou na zona rural.

De acordo com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, o projeto da reforma e modernização da Senhor do Bonfim foi pensada para “tornar o local mais atraente e mais prazeroso para a população. Essa era uma antiga reivindicação dos moradores da comunidade, e cabe a nós, gestão pública atende-los”, pontuou a gestora.

Já a Prefeitura de Lagarto destacou que: “O projeto foi feito e pensado para dar uma nova estética a praça e transformar o simples espaço em um grande lazer da população. Para isso, a praça foi ampliada em espaço, áreas de convivência para adultos e crianças com acessibilidade, parque infantil, iluminação em ler e pergolados”.