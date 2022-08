Campus Lagarto realiza 1ª colação de grau presencial desde o início da pandemia

O campus de Lagarto realizou sua primeira colação de grau presencial e coletiva desde o início da pandemia. A cerimônia foi realizada no espaço aberto da Vivência, em cumprimento aos protocolos relativos à covid-19 e reuniu 71 formandos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional, além de familiares e amigos, distribuídos em três horários. As colações anteriores estavam sendo feitas de forma online ou no gabinete, sem a presença de familiares.

O diretor do campus Lagarto, professor Makson Oliveira, acredita que a ocasião é de muita alegria para a comunidade acadêmica. “O momento é muito importante, pois agora nossos alunos podem dividir esse momento com os familiares e amigos, ao contrário do que ocorria anteriormente nas piores fases da pandemia. Agora conseguimos voltar a fazer, numa área aberta, pensando sempre na segurança sanitária dos envolvidos. É o momento de celebrar o encerramento de um ciclo muito importante para a vida desses alunos”, observa.

Em muitos casos do campus Lagarto, a formatura é também o momento de celebrar a chegada da primeira geração da família ao ensino superior. É o caso da formanda de Nutrição Ana Lucia Lima, da zona rural de Itabaiana. “Com muito orgulho. Sou filha de lavradores, eu e minha irmã somos a primeira geração com ensino superior”, observa. A irmã de Ana Lucia concluiu o curso de Fisioterapia em 2019, também no campus Lagarto.

Quem também comemorava a primeira graduação de seu núcleo familiar foi Hortênsia Dias, do curso de Fisioterapia. A jovem é natural de Cícero Dantas, na Bahia, a 100 km de Lagarto. “Estou muito feliz de completar um ciclo, apesar de toda a ansiedade que vem com isso. Ao longo do curso, me acostumei a o campus e a morar em Lagarto”.

Desde 2015 (ano de formatura da primeira turma), o campus Lagarto vem contribuindo com a inserção de profissionais de saúde de oito cursos (além dos mencionados anteriormente, o curso dispõe de Farmácia e Medicina) em diversos centros do país, com os egressos contribuindo inclusive no combate à covid-19 durante os períodos mais críticos da pandemia.