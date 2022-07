Lagarto registra morte provocada pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informou que na última quarta-feira, 6, foram registrados 725 casos novos de Covid-19 e dois óbitos. No total, 332.454 pessoas testaram positivo para a doença e 6.363 morreram.

Os dois óbitos confirmados foram: um homem, 66 anos, de Nossa Senhora do Socorro, ex-tabagista e com hipertensão; um homem, 61 anos, de Lagarto, sem comorbidade.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 67 pacientes. São 19 na rede pública e 48 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 5.492.913 doses. No que se refere a imunização, 86,71% da população foi vacinada com a primeira dose e 79,15% com a segunda dose. Além disso, 44,17% foi vacinada com a primeira dose de reforço e 41,13% com a segunda dose de reforço.