Lagarto relembra trajetória de Sílvio Romero, um dos grandes intelectuais do Brasil

O município de Lagarto volta a destacar a importância de um de seus filhos mais ilustres: Sílvio Romero, nascido em 21 de abril de 1851.

A data foi lembrada em publicação do professor Luis Laercio, que destacou a relevância do intelectual sergipano para a formação da cultura e do pensamento crítico no Brasil.

Sílvio Romero foi crítico literário, poeta, jurista e também atuou nas áreas de filosofia, ensino e política. Ele integrou o grupo fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 17, cujo patrono é Hipólito da Costa.

Filho de comerciante, viveu parte da infância no engenho dos avós e iniciou os estudos em Lagarto, concluindo a formação no Rio de Janeiro. Mais tarde, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde teve influência de Tobias Barreto e participou da chamada Escola do Recife, movimento que marcou uma renovação intelectual no país.

Durante esse período, começou a publicar artigos e textos críticos em jornais, se posicionando de forma firme sobre a literatura brasileira da época. Ao longo da carreira, escreveu obras importantes e também se dedicou ao estudo da cultura popular.

Romero ainda atuou como promotor em Sergipe, foi professor no tradicional Colégio Dom Pedro II e chegou a exercer mandato como deputado federal, participando de debates relevantes sobre educação e legislação.

A trajetória do lagartense reforça sua importância como um dos principais pensadores brasileiros, com contribuições que seguem sendo estudadas e reconhecidas até hoje.