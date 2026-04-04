Lagarto terá programação gospel no aniversário da cidade

A cidade de Lagarto voltará a contar com programação gospel durante as comemorações do seu aniversário.

A informação foi publicada pelo perfil Jovem Interativo e confirmada pelo secretário municipal de Turismo, Alex Carvalho, conhecido como Alex Dentinho.

“Lagarto volta a ter programação gospel no aniversário da cidade após mais de uma década”

De acordo com o secretário, o evento está previsto para acontecer no dia 20 de abril e cumpre o que determina a Lei Ordinária nº 293, de 19 de outubro de 2009, que inclui esse tipo de celebração no calendário oficial do município.

Mesmo com a lei em vigor, a programação foi realizada poucas vezes. As únicas edições aconteceram em 2011 e 2012, com apresentações dos cantores Irmão Lázaro e Kleber Lucas, respectivamente.

Ao longo dos anos, a ausência do evento gerou cobranças da comunidade evangélica. Agora, segundo a gestão municipal, a proposta é retomar a programação e mantê-la de forma contínua.