Lagarto ultrapassa a marca de 15 mil toneladas em entregas de alimentos do PAA

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), realizou na última quinta-feira, 07, mais uma grande entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), contemplando os quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Ao todo, mais de 15 mil toneladas de alimentos frescos foram distribuídas às famílias atendidas pela rede socioassistencial.

Executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o PAA tem garantido o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da segurança alimentar e nutricional em Lagarto. O município já vem se destacando pelas ações desenvolvidas através do programa, que recebeu um importante investimento de R$ 325 mil para ampliar o acesso à alimentação de qualidade e fortalecer políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante a ação, alimentos como frutas, verduras, legumes e hortaliças chegaram diretamente às famílias acompanhadas pelos CRAS, garantindo mais dignidade, alimentação saudável e cuidado social. A entrega também contou com a presença da consultora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Tatiana Canuto, que acompanhou de perto a execução do programa no município.

A coordenadora de Segurança Alimentar do município, Samara Camila, destacou a importância da ação para as famílias beneficiadas. “Esse é um programa que transforma vidas. Hoje, realizamos entregas nos quatro CRAS do município, levando alimentos frescos e de qualidade para centenas de famílias lagartenses. O PAA fortalece a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, promove segurança alimentar para quem mais precisa”, afirmou.

A consultora do MDS, Tatiana Canuto, ressaltou o compromisso do município com a execução eficiente do programa e a forma humanizada com que os alimentos chegam à população. “Em Lagarto, pudemos observar algo muito importante: através do PAA, não são as pessoas que vão até os alimentos, são os alimentos que chegam até as pessoas. Isso promove segurança alimentar e nutricional de forma digna, através da entrega de alimentos frescos e de qualidade às famílias que mais necessitam”, destacou.

Entre os beneficiados pela entrega, Erivanda Silva recebeu os alimentos com gratidão e destacou a importância da ação para garantir mais segurança alimentar dentro de casa. “Foi uma maravilha receber essa cesta. Fico muito feliz, porque são alimentos de qualidade e que ajudam muito a nossa família. Vou aproveitar tudo, utilizar todos os alimentos em casa. É uma ajuda muito importante para nós”, destacou.

A secretária municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, enfatizou o compromisso da gestão municipal em fortalecer políticas públicas voltadas ao combate à fome e à promoção da dignidade social.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso social para garantir que os alimentos cheguem à mesa das famílias lagartenses. O PAA é uma política pública essencial, que fortalece a agricultura familiar, combate a insegurança alimentar e promove mais dignidade para nossa população. Esse é um trabalho feito com cuidado, parceria e dedicação”, afirmou a secretária.

Com ações que unem cuidado social, fortalecimento da agricultura familiar e garantia do acesso à alimentação de qualidade, o Programa de Aquisição de Alimentos segue transformando a realidade de muitas famílias lagartenses. Através da atuação da Sedest e da parceria com o Governo Federal, o município reafirma o compromisso de promover mais dignidade, segurança alimentar e qualidade de vida para quem mais precisa.

Fonte: Prefeitura de Lagarto