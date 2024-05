Levantamento aponta Sergipe como estado mais seguro do Nordeste

O marco positivo da redução de homicídios em Sergipe foi destaque durante sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizada nesta quinta-feira, 9. Em levantamento feito pela Revista Veja, Sergipe aparece como o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Região Nordeste. O estado encerrou 2023 com uma taxa de 19,59 homicídios por 100 mil habitantes. A publicação foi feita pela revista no último dia 26 de abril e ratificou o resultado dos investimentos em segurança pública em Sergipe.

Na sessão legislativa desta quinta-feira, a redução dos homicídios em Sergipe fez parte do pronunciamento do deputado Cristiano Cavalcante (União), líder do governo. O parlamentar utilizou a tribuna da Alese e citou o levantamento recente da Revista Veja. O deputado comentou ainda sobre a tendência de diminuição em 2024 e os investimentos intensos na área da Segurança Pública em Sergipe.

“Ocupo a tribuna na manhã de hoje para destacar dados importantes da segurança pública do nosso estado. […] Trago esse dado considerando principalmente o cenário que vivemos anos atrás, em que Sergipe estampava um cenário de total descontrole entre 2015 e 2016. A título de comparação, Sergipe tinha a mais alta taxa de homicídios do país, com 57 mortes a cada 100 mil habitantes”, enfatizou o deputado Cristiano Cavalcante (União).

O deputado Cristiano Cavalcante (União) lembrou ainda que Sergipe está há três anos sem crimes contra instituições financeiras e atribui a diminuição da violência à integração entre as forças de segurança pública e investimentos em perícia, concursos e inteligência policial. “É importante ressaltar os investimentos em segurança pública […] e abrindo o diálogo com as instituições”, reforçou o parlamentar.

Ainda em seu pronunciamento na Alese, o deputado Cristiano Cavalcante (União) reforçou a valorização profissional dos servidores da segurança pública como um fator essencial para o marco de estado mais seguro do Nordeste. “Abrindo permanentemente o diálogo com as categorias e retomando a periculosidade, criando um modelo de valorização dos profissionais [da segurança pública]”, acrescentou.

Destaque nacional

Os dados divulgados no último dia 26 de abril pela Revista Veja são referentes ao ano de 2023. O mapeamento foi feito com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), fornecidos pelos estados e compilados pelo Ministério da Justiça (MJSP). Conforme a Veja, a taxa de homicídios de Sergipe foi de 19,59 homicídios por 100 mil habitantes, sendo a menor do Nordeste.

Além do MJSP, também já referendou a redução dos homicídios em Sergipe o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No levantamento do Ipea, Sergipe aparece como o estado do país que mais reduziu a criminalidade nos últimos cinco anos, com uma baixa de 47,9% nos casos de homicídios dolosos. Nesse levantamento, Sergipe também apareceu como o primeiro estado do Nordeste no ranking de redução desse crime.

Os levantamentos nacionais ratificam os dados da SSP. Conforme a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), da SSP, Sergipe encerrou o ano de 2023 com uma taxa de homicídios de 20,41 a cada 100 mil habitantes. A taxa é bem inferior à registrada em 2016 – quando houve aumento na incidência de crimes no estado -, ano em que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era de 57,64.

Fonte: ssp