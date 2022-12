Seja um #APAExonado: Loja Isis conclui campanha em prol da Apae Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 23, a Loja Isis, do empresário Charles Brício, realizou um coquetel para celebrar a conclusão da campanha Seja um #APAExonado, que arrecadou cerca de R$ 3.700,00 que foram entregues à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lagarto.

Criada pelo Grupo Brício, a campanha consistiu na venda de sacolas exclusivas para incentivar e manter o importante trabalho desenvolvido pela Apae em Lagarto. Além disso, o gesto solidário foi visto como um exemplo para todos os comerciantes do estado, nas suas relações com as instituições sociais.

E foi com muita emoção que o empresário falou da satisfação de poder contribuir com as crianças e adultos atendidos pela Apae Lagarto. “Espero que outras empresas pensem em realizar campanhas como estas, pois assim estarão ajudando de verdade a quem muito precisa”, comentou Brício.