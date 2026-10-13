Lula promete criar Pé-de-Meia para universitários caso seja reeleito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) a criação do programa Pé-de-Meia para universitários caso seja reeleito para um quarto mandato, a partir de 2027.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente afirmou que o pagamento será de R$ 700 durante dez meses.
“A gente está criando para o próximo governo o pé-de-meia universitário. Garantindo que todo jovem estudante das escolas universitárias vão receber R$ 700 de poupança por mês durante 10 meses e, no final do ano, nós depositaremos R$ 2,5 mil”, disse Lula.
“Como o curso é de quatro anos, quatro vezes R$ 2,5 mil dá R$ 10 mil. Quando ele se formar ele vai ter R$ 10 mil para começar a sua iniciação profissional”, afirmou o presidente.
O programa valerá para estudantes de universidades federais, estaduais e do ProUni. A expectativa é atender 1 milhão de estudantes por ano.
A previsão é destinar cerca de R$ 4,6 bilhões para custear o programa. A fonte do recurso será o fundo social do petróleo.
Segundo o senador e porta-voz da campanha de Lula, Camilo Santana (PT-CE), o programa servirá para “garantir que nenhum jovem nesse país desista do sonho de concluir ensino superior”.
Fonte: G1