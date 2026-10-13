Lula promete criar Pé-de-Meia para universitários caso seja reeleito

“A gente está criando para o próximo governo o pé-de-meia universitário. Garantindo que todo jovem estudante das escolas universitárias vão receber R$ 700 de poupança por mês durante 10 meses e, no final do ano, nós depositaremos R$ 2,5 mil”, disse Lula.

“Como o curso é de quatro anos, quatro vezes R$ 2,5 mil dá R$ 10 mil. Quando ele se formar ele vai ter R$ 10 mil para começar a sua iniciação profissional”, afirmou o presidente.

O programa valerá para estudantes de universidades federais, estaduais e do ProUni. A expectativa é atender 1 milhão de estudantes por ano.

A previsão é destinar cerca de R$ 4,6 bilhões para custear o programa. A fonte do recurso será o fundo social do petróleo.