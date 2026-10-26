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Lula vence no 2º turno e é eleito presidente da Républica pela quarta vez

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para a Presidência da República neste domingo (4), no segundo turno das Eleições 2026. Com 96,83% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato alcançou 51,76% dos votos válidos. O segundo colocado, Flávio Bolsonaro (PL), alcançou 48,24%.

Será o quarto mandato de Lula como presidente do Brasil. O petista somará 16 anos na chefia do Executivo. Na história política de todo o Brasil independente (Império e República), ele figurará em terceiro lugar geral:

1º lugar: Dom Pedro II – governou por 49 anos (1840 a 1889);

2º lugar: Getúlio Vargas – somou 18 anos e cerca de 7 meses (1930 a 1945 e 1951 a 1954);

3º lugar: Lula – chegará a 16 anos (2003–2010 e 2023–2030).

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