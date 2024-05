Mãe recupera filho registrado de forma irregular por amigo da família

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (22), suspeitos de trazerem um menino, de seis anos, de São Paulo para o município da Barra dos Coqueiros (SE). Um deles, que é amigo da mãe da criança, foi autuado por registrar o menino de forma ilegal.

Segundo a polícia, a mãe informou que autorizou o amigo a viajar com o menino, em dezembro do ano passado, durante as férias. Mas ele não retornou e se recusou a devolver a criança.

A mãe acionou a Justiça, que determinou a entrega do menino, mas os envolvidos não atenderam à determinação. Dois dos suspeitos são um casal, e o terceiro é um amigo deles. Nesta quarta-feira, a criança foi resgatada pela polícia e devolvida à família. Ela passa bem.

A Polícia informou ainda, que investiga como o registro irregular foi feito. Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a polícia deve ligar para o Dique-Denúncia pelo número 181.

Fonte: G1