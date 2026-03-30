Mãe relata que bebê de 8 meses foi atingido por aparelho em hospital de Aracaju

Uma mãe denunciou que seu bebê de 8 meses ficou ferido após um equipamento médico cair durante atendimento no Hospital Fernando Franco, em Aracaju.

Segundo relato, a criança estava internada com problemas respiratórios quando foi atingida por um monitor, sofrendo um hematoma. A mãe afirma que, após o ocorrido, o estado do bebê piorou, apresentando sonolência e dificuldade para se alimentar. Ele foi transferido para a UTI do Hospital Santa Isabel, onde segue internado.

Em nota, a unidade informou que houve apenas um contato superficial e que exames não apontaram lesões graves, destacando que a transferência ocorreu devido ao quadro respiratório.

Com informações do G1 Sergipe