Projeto Aula Digital beneficiará mais alunos e professores de Lagarto

Excelente notícia para os estudantes e educadores do 6º ao 9º Ano da Rede Pública Municipal! O Projeto Aula Digital foi ampliado para ofertar inovação educativa, por meio da tecnologia e de novas metodologias de ensino e aprendizagem.

“As maletas digitais já faziam sucesso com os alunos do 1º ao 5º Ano, mas os educadores pediam para que elas fossem utilizadas para aprimorar o processo de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental II”, relata a professora Elaine Fernanda dos Santos.

Ela atua como ponto focal do “Aula Digital” na Secretaria Municipal de Educação de Lagarto.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, com o “Aula Digital”, os estudantes e professores aprimoram habilidades de comunicação, criatividade e autonomia.

“Por meio dos recursos tecnológicos, incentiva-se a busca por formas inovadoras de ensinar e ambientes virtuais de aprendizagem”, disse.

O projeto Aula Digital é iniciativa do programa global ProFuturo, uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto, a Fundação Telefônica e a Fundação “la Caixa” para promover inovação na educação pública com a oferta de tecnologia, formação de professores e novas metodologias de ensino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto